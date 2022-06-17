Kayserispor gençlere şans verecek!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da mali kriz devam ederken Başkan Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.



Her sezon öncesi yaşanan mali krize dikkat çeken Başkan Berna Gözbaşı, bu krizi fırsata çevirmek istediklerini söyledi.



"GENÇLER KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR"



Yeni sezonda genç oyunculara daha çok şans vereceklerini söyleyen Gözbaşı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Transfer tahtası sorununu her yaz ve kış yaşıyoruz. Bu sorunu hemen hemen bütün kulüpler yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemlerin genç oyuncuları çıkarmamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli gençlerimiz de var. Kurulu güzel bir takımımız var. Şimdiki kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncularımız da krizi fırsata çevirebilir. Çağdaş hocamız da aynı şeyi düşünüyor. İnşallah bu sezon böyle devam edecek." (Kayseri Haber)





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