Kayserispor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile 1. Lig ekibi Gençlerbirliği arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Kemen, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Ramazan Civelek ve Thiam 11'i ile çıktı.



Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Ertuğrul, Alperen, Özgür, Yasin, Uğur, Tiago, Himmet, Buğra, Wu, Akabueze ve Yatabare yer aldı.



Kayserispor'un tek golünü 85. dakikada sonradan oyuna dahil olan Ethem Balcı kaydetti.



Mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



