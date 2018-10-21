Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Kayserispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, son 5 haftada ise galibiyet yüzü göremedi.
Son olarak ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçeyi 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu maçın ardından Göztepe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde dün de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Kayseri ekibi, son 5 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırdı.
Son 5 maçlık periyotta kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
Kayserispor, ligin 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
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Sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, son 5 haftada ise galibiyet yüzü göremedi.
Son olarak ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçeyi 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu maçın ardından Göztepe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde dün de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Kayseri ekibi, son 5 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırdı.
Son 5 maçlık periyotta kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
Kayserispor, ligin 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın