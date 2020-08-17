Kayserispor, Galatasaray'a kızdı; Mensah'ı Beşiktaş'a verdi

Ezeli rakipler Beşiktaş ve G.Saray'ın transferi için yarış halinde olduğu Bernard Mensah'ta kazanan siyah-beyazlılar oldu. Uzun bir süredir Kayserispor ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da kendilerini istemesiyle bir adım öne geçse de Kayseri cephesini ikna eden başka bir olay oldu… İşte transferin perde arkasında yaşananlar:



GALATASARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ

Beşiktaş ile anlaşan Mensah'ı Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, mesaj atarak kendilerine gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi. Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi. Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.



ALBAYRAK SON BİR HAMLE YAPTI AMA...

Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, temmuz ayında Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı. Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri Başkanı'nı aradı ancak beklediği yanıtı alamadı. Gözbaşı'nın yakın çevresine ise "Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz" dediği öğrenildi.



'TEŞEKKÜRLER ANNE'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile vedalaşan Mensah, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "Teşekkürler anne" notunu bıraktı.



KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Beşiktaş'ta oynama arzusu geçmişe dayanan Mensah, bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atacak. Yıllık 1.2 milyon Euro garanti para + 100 bin Euro bonus alacak olan deneyimli isim için kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek ve 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ın elinde bulunacak.



'BIRAKMAM SENI' TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Mensah, Beşiktaş'a imza atmak için dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ganalı futbolcunun üstünde Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca Kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi



