Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası gözaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilişkin çalışma yaptı.
Olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Taraftarların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Polis ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilişkin çalışma yaptı.
Olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Taraftarların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.