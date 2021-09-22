Kayserispor Galatasaray maçı İZLE, CANLI Kayserispor Galatasaray maçı burada
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed
Son 3 maçta galibiyeti yok
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.
51. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Kayseri'deki maçlar
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Fatih Terim'in Kayseri rotasyonu
Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamaları adına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile kadroya alınmayan Mbaye Diagne ise bu kez takımda yer buldu.
Galatasaray'da travma korkusu!
Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan yenilgi sonrasında tribünlerin gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindarın haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması... Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı. Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.
Mbaye Diagne için düşük teklif
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hala transferin devam ettiği liglerden birisine Mbaye Diagne'nin satılması için menajerlere yetki verdi. Sarı-kırmızılar, iyi bir teklif beklerken, umduğunu bulamadı. Süper Lig'in son gol kralı Boupendza'ya bile Katarlıların 4.5 milyon euro önerdiği ortamda Diagne için herhangi bir teklif gelmedi. Burak Elmas'ın görüştüğü menajerlerden birisi de Senegalli oyuncuya 2.5 milyon euro'luk bir teklif getirebileceğini söyledi ama bu da kabul edilmedi.
Mustafa Muhammed'in test sonucu Terim'i sevindirdi
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in test sonucu, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mustafa Muhammed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizdi.
Galatasaray çareyi Kayseri'de arıyor
Son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor. 2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü. Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.