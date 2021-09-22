Kayserispor Galatasaray maçı HD izle canlı, Kayserispor Galatasaray Canlı bein sports

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Kayserispor Galatasaray beIN Sport kesintisiz izle! Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Kayserispor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE



KAYSERİSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE







KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKİM KİM?



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.



Muhtemel 11



Kayserispor

Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan



Galatasaray

Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed







Son 3 maçta galibiyeti yok



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.



Kayseri'deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.





Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, GökhanMuslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, MuhammedGalatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Fatih Terim'in Kayseri rotasyonu



Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamaları adına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile kadroya alınmayan Mbaye Diagne ise bu kez takımda yer buldu



Galatasaray çareyi Kayseri'de arıyor



Son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor. 2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü. Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.



51. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.



Galatasaray'da travma korkusu!



Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan yenilgi sonrasında tribünlerin gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindarın haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması... Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı. Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.



Mbaye Diagne için düşük teklif



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hala transferin devam ettiği liglerden birisine Mbaye Diagne'nin satılması için menajerlere yetki verdi. Sarı-kırmızılar, iyi bir teklif beklerken, umduğunu bulamadı. Süper Lig'in son gol kralı Boupendza'ya bile Katarlıların 4.5 milyon euro önerdiği ortamda Diagne için herhangi bir teklif gelmedi. Burak Elmas'ın görüştüğü menajerlerden birisi de Senegalli oyuncuya 2.5 milyon euro'luk bir teklif getirebileceğini söyledi ama bu da kabul edilmedi.



Galatasaray XI 🆚 Kayserispor pic.twitter.com/746nFw5rTf



— Sporx (@sporx) September 22, 2021 Mustafa Muhammed'in test sonucu Terim'i sevindirdi



Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in test sonucu, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mustafa Muhammed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizdi.



Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamaları adına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile kadroya alınmayan Mbaye Diagne ise bu kez takımda yer bulduSon 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor. 2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü. Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan yenilgi sonrasında tribünlerin gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindarın haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması... Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı. Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hala transferin devam ettiği liglerden birisine Mbaye Diagne'nin satılması için menajerlere yetki verdi. Sarı-kırmızılar, iyi bir teklif beklerken, umduğunu bulamadı. Süper Lig'in son gol kralı Boupendza'ya bile Katarlıların 4.5 milyon euro önerdiği ortamda Diagne için herhangi bir teklif gelmedi. Burak Elmas'ın görüştüğü menajerlerden birisi de Senegalli oyuncuya 2.5 milyon euro'luk bir teklif getirebileceğini söyledi ama bu da kabul edilmedi.Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in test sonucu, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mustafa Muhammed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizdi.

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