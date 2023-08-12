Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle)
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2023 21:19 -
Güncelleme Tarihi:
12 Ağustos 2023 21:19
Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle)
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KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM? Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.
Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.
LEVENT TÜZEMEN: "3 PUANLA BAŞLAR"
G.Saray, yeni sezona şampiyon olarak giriyor, şampiyonluğun da en büyük adayı görünüyor. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Okan Buruk'un elini güçlendirecek dev transferler yaptı. Hem saha içi hem kulübe çok zengin olacak. 3 kulvarı da rahatlıkla kaldıracak derin bir kadro yaratıldı. Okan hocanın tek görevi, futbolcular arasındaki rekabeti, arkadaşlık ilişkilerini, sevgi ve saygı ortamını hayata geçirmek. Geçen sezon Okan hoca formayı adaletli dağıttı, elindeki kadrodaki her oyuncuyu kullanmaya özen gösterdi. Şimdi G.Saray'da daha fazla yıldız var. Hepsi ilk 11 oynamak isteyecektir. 5 oyuncu değişikliğinin yapıldığı bir dönemde Okan hoca özellikle defans bölümünde istikrarı korumalı, hücum hattında da görev yapacak oyuncuları mutlu edecek hamleleri planlamalı. Kayserispor, transfer yapamadı… İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemezmiş. G.Saray da ilk ilki olan Kayseri deplasmanını kazanacak kadro kalitesine sahip.
55. RANDEVU
Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de cumartesi günü 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 27 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 54 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA 5 EKSİK
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada; transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.
OKAN BURUK: "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mücadelesi öncesinde takıma son uyarılarını yaptı. Rakibin transfer yasağını olmasına rağmen iyi oyunculara sahip olduğunu hatırlatan Buruk, "90 dakika boyunca tedbiri elden bırakmayın" mesajını verdi. İlk haftaların zor olabileceğini ifade eden tecrübeli hoca, "Geçen sezon bıraktığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Son Ljubljana mücadelesinde olduğu gibi baskın bir oyun ortaya koymalıyız. Rakibin eksik yönlerine son derece iyi çalıştık. Hata yapmadan sezona gireceğinize inanıyorum. Rakip önemli isimlerini kaybetmiş ve takviye yapamamış olabilir fakat biz maç boyunca aynı ciddiyetle sahada olacağız. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
ASTON VILLA'DAN ZANIOLO'YA ZAMLI YENİ TEKLİF
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Nicolo Zaniolo pazarlığında önemli gelişmeler yaşandı. İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan İngiliz kulübü, toplam 30 milyon euro'ya ulaşan bu önerinin reddedilmesi üzerine fiyat artırımına gitti. İngiliz kulübü, Zaniolo'nun satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon euro'ya çıkardı. Sarı kırmızılı yönetim toplamda 32 milyon euro'yu bulan yeni teklifi değerlendirmeye almakla birlikte, satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmaması nedeniyle sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın vereceği cevabı beklerken teknik direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Zaniolo bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Sahip olduğu niteliklerle takımımıza çok yardımcı olabilir" diye konuştu.
GALATASARAY'DA YENİ BÜTÇE: ARTI 13.3 MİLYON EURO
Kadrosunu koruyup üstüne birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, gücüne güç kattı. Icardi'nin bonservisini alan Aslan, kanatlara önce Zaha sonra Tete'yi transfer etti. Sol beke Angelino'yu getiren, yedek forvet olarak Bakambu-Halil ikilisini tercih eden yönetim, Kerem Demirbay ve Günay Güvenç takviyeleri ile de yerli havuzunu genişletti. Sözleşmeleri biten Mata, Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda eden Galatasaray, Ross'u Hollanda'ya kiraladı. Gelenler ve gidenlerin yıllık maliyeti dikkate alındığında sarı-kırmızılılar, geçen sezondan 13.3 milyon euro fazla garanti ücret ödemeyi göze aldı. Şampiyonlar Ligi için takım bütçesini 395 milyon TL artıran ve iddialı bir kadro oluşturan yönetim, gruplara kalması halinde bu paranın en az 2 katını kasasına koyacak.
SERGIO RAMOS, GALATASARAY'I ARAŞTIRIYOR
Galatasaray, Sergio Ramos'untransferi için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etmeye artık daha da yakın. Sergio Ramos'un artık MLS'e transfer olma ihtimali yok. Çünkü MLS'te transfer sezonu kapandı. Ramos'un önünde iki seçenek var. Ya Arabistan ya da Florya. Bilindiği gibi Sergio Ramos, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama fikrine çok sıcak bakmıyor. İspanyol stoperin eşi de Avrupa'da kalmaktan yana. Bu yüzden de Galatasaray bu transferde bir adım önde gözüküyor. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen halen son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor. Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak baktığı biliniyor. Ayrıca, Galatasaray'da forma giymiş efsane oyuncularla takipleşen Ramos'un Türkiye ve Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA İBRE WOUT FAES'E DÖNDÜ
Galatasaray'da stoper transferinde ibre Wout Faes'e döndü. Sarı-kırmızılılar, Leicester City ile Belçikalı oyuncunun transferi için masaya oturdu. Galatasaray, Yunus'u kiralık olarak talip olan Leicester City'den Faes'i kiralık olarak istedi. 25 yaşındaki futbolcunun bir alt ligde oynamayı kabul etmemesi, Galatasaray'ın elini güçlendirirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yunus Akgün kendisine yapılan teklifler içerisinde Leicester'da oynamaya sıcak bakarken, Faes'in de Galatasaray'da oynamayı kabul etmesi, transferdeki en önemli adım olarak gösterildi. Leicester City'nin, Reims'ten 17 milyon euro'ya bir sene önce aldığı Faes için satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istemediği, buna karşın Galatasaray'ın kiralama dışında 8 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu sözleşmeye yazdırmak istediği öğrenildi.
RASHICA, GALATASARAY İÇİN BASTIRIYOR
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milot Rashica, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Sarı kırmızılı takımın transferi için uğraş verdiği Kosovalı yıldız, kulübü Norwich'ten kolaylık istedi. Kulüp yöneticileriyle tekrar görüşen Rashica, "Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum." dedi. Milot Rashica'nın baskısı üzerine Norwich, fiyat düşürmeye ikna oldu. İngiliz ekibinin 8 milyon euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmişti. Öte yandan 27 yaşındaki kanat, Norwich City'nin Southampton ile oynayacağı lig maçının kadrosunda yer almadı. Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.
GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Galatasaray, Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu, imzasının ardından, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Öncelikle Galatasaray'da kalıcı olup, şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde; "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."