Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle (bein sports 1 şifresiz izle)

Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle bein sports 1 şifresiz olarak aboneler tarafından izlenebiliyor. Süper Lig'deki Kayserispor - Galatasaray mücadelesini şu anda canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kayserispor Galatasaray maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Kayserispor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE



KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE









KAYSERİSPOR VE GALATASARAY'IN SON DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.



Eksikler



Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.



53. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.



Kayseri'deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.



Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.



Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Kaynak: Sporx.com

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