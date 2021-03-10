Kayserispor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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10 Mart 2021 21:28
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.



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