Kayserispor - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek."Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Emrah, Mane, ThiamAltay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, ValenciaKayseri 2. İdare Mahkemesi, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etti.Kararın yeniden iptal edilmesiyle Fenerbahçe seyircisi, Kayserispor deplasmanında tribündeki yerini alamayacak.Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.Enner Valencia, Kayserispor karşısında 100. kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayacak.Bu sezon 22 golle ligde tozu dumana katan Ekvadorlu yıldız, toplamda ise 99 mücadelede 51 kez ağları sarstı, 21 de asist yaptı