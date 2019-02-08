Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında ev sahibi Kayserispor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Artem Kravets topu kafayla Umut Bulut'a doğru gönderdi. Umut Bulut da kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Kayserispor sevinç yaşarken, Fenerbahçeli futbolcular hakeme itirazlarda bulundu.Hakem Alper Ulusoy, VAR Hakemi Barış Şimşek'ten gelen uyarı sonrasında kenar giderek pozisyonu izledi. Alper Ulusoy, Kravets'in kafa vuruşundan evvel Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Bu pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Kayseri'de Türk hakemliği adına utanç verici bir gece yaşanıyor. Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor. Sırf Soldado'ya kırmızı verdiği için Kayserispor'un golünü iptal etti." ifadelerini kullandı.