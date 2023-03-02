Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kayserispor Fenerbahçe maçı detayları belli oldu. Süper Lig'de karşılaşmaların 2 hafta boyunca şifresiz yayınlanacağının açıklanmasının ardından futbolseverler Kayserispor Fenerbahçe maçının kanalı ile ilgili araştırmalara başladı. Müsabaka öncesinde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe 48 puana sahip. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Arda, Batshuayi, Pedro ve Alioski'nin durumları maç saatinde netleşecek.Süper Lig'de 24. Hafta mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek Kayserispor Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. Saat 19.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarlarının alınmaması kararı aldı. Son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacakları da belirtildi.Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı."Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."