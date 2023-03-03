Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili yeni karar alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı
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03 Mart 2023 12:59
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmasına alınmamasına karar verildi.

İlk olarak Kayseri İl Güven Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmayacağını duyurdu. Sonrasında bu arar yapılan itirazlar sonrasında mahkeme kararı kaldırdı. 

Yaşanan son gelişmeye göre Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararına, Kayseri Valiliğince yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti. Bu karar neticesinde Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak. 

Fenerbahçe Kulübü ve avukatlar, taraftarın ikinci kez alınmaması yönündeki karara da itiraz edecek.
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