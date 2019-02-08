Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Kayserispor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 20. haftasında Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor-Fenerbahçe maçı 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
01.02.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
02.02.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
02.02.2019 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ
02.02.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
03.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
03.02.2019 16:00 AKHİSARSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
03.02.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 6 BEŞİKTAŞ A.Ş.
04.02.2019 20:00 BURSASPOR 0 - 0 ATİKER KONYASPOR SÜPER LİG'DE 21. HAFTA PROGRAMI
08.02.2019 20:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
09.02.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
09.02.2019 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
09.02.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR
10.02.2019 13:30 ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
10.02.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
10.02.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
11.02.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
11.02.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AKHİSARSPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...