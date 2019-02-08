Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.Fenerbahçe'de sezonun en kritik toplantısının Tuzla'da bir köftecide yapıldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla tamamlamış ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemişti. Bu durum tüm F.Bahçeliler'i bir hayli üzmüştü.İki kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın tüm takımı ve Samandıra personelini 2. yarı öncesi bir köftecide topladığı ortaya çıktı. Toplantıdan yönetimin daha sonra haberi olduğu ifade edildi. Sıcak bir ortamda yenilen yemekte Volkan ve Mehmet'in etkili bir konuşma yaptığı belirlendi. Volkan'ın toplantıda, "Burası F.Bahçe beyler. Asla böyle bir tablo yaşamadık. Hepimiz taşın altına elimizi koyalım kötü gidişe son verelim" dediği belirlendi.Sonrasında ise Mehmet Topal'ın konuştuğu ve "Sezonun ilk yarısını kafamızdan silelim. İkinci yarıda oynayacağımız tüm maçlar final niteliğinde. Bu kadronun çok iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Hep beraber hareket edersek bizi kimse yenemez" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Bu toplantıdan sonra Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 3 lig maçından 7 puan çıkardı. Taraftarını da mutlu etmeyi başardı.Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın Tuzla'daki kritik buluşmada tüm takım arkadaşlarına ve Samandıra personeline o günün anısına birer saat hediye ettikleri öğrenildi. Toplantının o günlerde basına sızdırılmadığı belirtildi.Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak. Martin Skrtel'e Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verilmiş, daha sonra ceza 2 maça düşürülmüştü. Hasan Ali Kaldırım ise ligde gördüğü 4 sarı kart sebebiyle 1 maç cezalı olmuştu.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Michael Frey ve Harun Tekin ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor. Transfer döneminin son saatlerinde takıma dahil edilen Slovenyalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda maç kadrosunda yer alacak.Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde 46. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 23. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un dijitalleşme, çağın gerekliliğini yakalama ve globalleşme projelerinin en önemli ayaklarından YouTube'da sarı lacivertli kulüp büyük bir atılım gerçekleştirdi.Fenerbahçe'nin uzun süredir atıl durumdaki YouTube kanalı, önem verilmeye başlanan 16 Ocak 2019 tarihinden bu yana 282 bin kişiden tam 619 bin kişiye ulaştı. twitter'da 6.5 milyon, instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Fenerbahçe'nin, sıradaki hedefinin ay sonuna kadar 1 milyon YouTube takipçisi olduğua kaydedildi.Fenerbahçe'nin şu an spor kulüpleri arasında YouTube takipçisi olarak Milan'ı geçerek 19. sırada yer aldığı, önümüzdeki dönemde bir diğer hedefin de burada en iyiler arasında olmak olduğu belirtildi. Uydu üzerinden yayın yapan FBTV'den çok, YouTube'taki Fenerbahçe kanalına ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, sadece buraya özel programlar ve özel içerikler yapmaya devam edecek. Yakın gelecekte basketbol takımıyla ilgili içeriklerin de olacağı gelen bilgiler arasında... Fenerbahçe, şu ana kadar Serdar Aziz, Victor Moses ve yeni oyuncuların imza törenleri gibi videolarla buradaki takipçi sayısını adım adım artırmıştı.Fenerbahçe, yeni oyuncuların imza töreniyle de Türkiye'de YouTube trend videolar içerisinde ilk sıraya yerleşti ve 24 saat içerisinde 1.1 milyon görüntülemeye ulaştı. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transfer tanıtım videosu ise 1.6 milyon görüntüleme almıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşmak ve Fenerbahçe'ye yeni bir gelir kapısı yaratmak...Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. Kayseri maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi. "Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti