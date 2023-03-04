Haber Tarihi: 04 Mart 2023 20:06 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 20:06

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV Kayserispor Fenerbahçe canlı izle Bein Sports!

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Justin TV, Selçuk Sports'ta kaçak olarak yayınlanan maçlar yasadışıdır. Bein Sports TOD TV'den ücretsiz yayınlanacak olan Kayserispor Fenerbahçe maçı ücretsiz olarak nasıl izlenir, hangi kanalda merak edilen sorular arasında. Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 24 haftasında Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçta, Hakem Atill Karaoğlan düdük çalacak. Kayserispor Fenerbahçe maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. TOD TV Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV Kayserispor Fenerbahçe canlı izle Bein Sports!
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Şifresiz Kayserispor Fenerbahçe maçı TOD TV Bein Sports canlı izlenebilecek. Justin TV, Selçuk Sports'ta kaçak olarak yayınlanan maçlar yasadışıdır. Kayserispor Süper Lig'in 24 haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle Sarı Lacivertli taraftarların tribüne girmesini yasaklamıştı. Sarı Lacivertliler'in başvurusu üzerine Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fakat maça ilişkin alınan karar yeniden değişti. Sarı Lacivertli taraftarlar stada alınmayacak. TOD TV Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta.
CANLI: KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI, TIKLAYIN


D.A.   Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
45'   Kayserispor gole çok yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Karimi'ni n vuruşu üstten auta gitti.
45'   Fenerbahçe, yine etkili geldi. Rossi'nin ortasında Szalai kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
45'   Sol çaprazda topla buluşan Enner Valencia, Gökhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
45'   Kayserispor gole çok yaklaştı! Carlos Mane'nin sol kanattan yaptığı orta kaleye yönelip direğin yanından auta gitti.
45'   İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
44'   Orta alanda topla buluşan Karimi, Crespo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
43'   Oyun yeniden hareketlendi.
42' Kayserispor'da Carole'un yerine Uzodinma oyuna girdi.
41'   Lionel Carole'un burnunda kırık ve travma şüphesi ile hastaneye götürüldüğü açıklandı.
40'   Lionel Carole sedye ile oyun kenarına alınıyor.
39'   Joshua King ve Carole kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu için de sağlık ekipleri oyun alanında.
38'   Orta alandan aldığı topu rakip ceza önüne kadar süren Rossi, şutunu çekmek istedi. Top savunmadan sekti.
38'   Orta alandan aldığı topu rakip ceza önüne kadar süren Rossi, şutunu çekmek istedi. Top savunmadan sekti.
37'   Miguel Cardoso uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.
36'   Fenerbahçe tek paslarla rakip yarı alanda savunmayı açmaya çalışıyor.
35'   Sol çaprazda topla buluşan Valencia yerden sert vurdu. Kaleci Bilal başarılı.
34'   Kayserispor tüm hatları ile rakip yarı alanda GOL arıyor.
33'   Kayserispor yine etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında Kemen yakın mesafeden kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
32'   Kayserispor'da Arif karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçemedi ancak ofsayt bayrağı havada.
31'   Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Valencia topu iyi kontrol edemeyince şut açısı kapandı.
30'   Miguel Crespo, savunma arkasına hareketlenen Rossi'yi görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.
29'   Kayserispor gole çok yaklaştı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Miguel Cardoso, Altay'ı geçemedi.
28'   Sağ kanatta topla buluşan Ferdi, arka direğe ortalamak istedi. Savunma araya girdi.
27'   Kayserispor etkili geldi! Uzak mesafeden kaleyi yoklayan Miguel Cardoso'nun vuruşunu Altay kornere çeldi.
26'   Bilal'in uzun pasında Thiam savunma arkasına sarkmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.
25'   Attila Szalai, Enner Valencia'ya uzun bir top göndermek istedi. Top, kaleci Bilal'de kaldı.
24'   Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.
23'   Sol kanatta topla buluşan Crespo yerden ortaladı. Top doğrudan auta gitti.
22'   Bu dakikalarda Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline almış durumda.
21'   Fenerbahçe yine Szalai ile gole yaklaştı. Köşe vuruşunda Szalai kafayı vurdu, kaleci Bilal topu güçlükle kornere çeldi.
20'   Fenerbahçe üst üste korner atışları kullanıyor.
19'   Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler, sağ kanattan çizgiye indi. Savunma topu kornere gönderdi.
18'   Sağ kanattan Gökhan ortaladı. Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17'   Kayserispor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
16'   Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Organize kullanılan serbest vuruşta Attila Szalai, kale ağzından topu ağlara gönderemedi.
15'   Kayserispor yarı alanında topla buluşan Crespo, Gustavo Campanharo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
14'   Kayserispor etkili geldi. Kemen'in estetik vuruşunda top savunmada kaldı ancak öncesinde Thiam'ın Altay'a faul yaptığı gerekçesiyle oyun durdu.
13'   Sol kanatta topla buluşan Mane, Cardoso'yu sol kanattan kaçırmak istedi. Ferdi araya girip topu taca gönderdi.
12'   Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
11'   Hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam sol çaprazdan şutunu çekmek istedi. Son anda araya Arao girdi.
10'   Oyun yeniden hareketlendi.
9'   Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.
8'   Fenerbahçe çok etkili geldi! Kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Güler kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.
7'   Sol kanattan Lincoln'un yaptığı ortaya Valencia kafayı vurdu ve ligdeki 23. golünü kaydetti.
6' GOL Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
6'   İlk 5 dakikanın ardından Kayserispor tribünleri tezahüratlara başladı.
5'   Fenerbahçe etkili geldi. Sol çaprazdan Joshua King'in yakın direğe yaptığı vuruşu kaleci Bilal kornere çeldi.
4'   Orta alanda topla buluşan Enner Valencia, Carole'un müdahalesi sonrası ilerleyemedi. Karar faul.
3'   Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Cardoso penaltı noktasına çevirdi. Kemen'in vuruşu savunmada kaldı.
2'   Maçın hemen başında Fenerbahçe önde baskıyla topu kazandı. Valencia ceza alanına girmek isterken savunma topu kornere gönderdi.
1'   Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar dileriz.
M.Ö.   Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'mız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia
M.Ö.   Kayserispor: Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
M.Ö.   Bu sezon 22 golle ligde tozu dumana katan Ekvadorlu yıldız, toplamda ise 99 mücadelede 51 kez ağları sarstı, 21 de asist yaptı
M.Ö.   Enner Valencia, Kayserispor karşısında 100. kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayacak.
M.Ö.   Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.
M.Ö.   Kararın yeniden iptal edilmesiyle Fenerbahçe seyircisi, Kayserispor deplasmanında tribündeki yerini alamayacak.
M.Ö.   Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etti.
M.Ö.   İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
M.Ö.   Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.
M.Ö.   "Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.
M.Ö.   RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.
M.Ö.   Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.




KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izleek için TOD TV üyeliği gerekmektedir. 

TOD TV'ye üye olmak için tıklayınız ...



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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan.


Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia.

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

PERES VE BATSHUAYI SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?


Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek." 

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR

05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇLARI

10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR

12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR

12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
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