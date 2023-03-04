Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV Kayserispor Fenerbahçe canlı izle Bein Sports!

Şifresiz Kayserispor Fenerbahçe maçı TOD TV Bein Sports canlı izlenebilecek. Justin TV, Selçuk Sports'ta kaçak olarak yayınlanan maçlar yasadışıdır. Kayserispor Süper Lig'in 24 haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle Sarı Lacivertli taraftarların tribüne girmesini yasaklamıştı. Sarı Lacivertliler'in başvurusu üzerine Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fakat maça ilişkin alınan karar yeniden değişti. Sarı Lacivertli taraftarlar stada alınmayacak. TOD TV Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta.
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Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.
Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek. KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia. JESUS'UN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı. ARDA GÜLER İYİLEŞTİ
Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu. PERES VE BATSHUAYI SAKAT
Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak. 8 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?
Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.
TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir. ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?
TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'lerden izlenebilecektir. SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek." SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI
03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR
04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR
05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇLARI
10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR
12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR
12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR