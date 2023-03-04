Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV Kayserispor Fenerbahçe canlı izle Bein Sports!

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GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TOD TV üzerinden ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'lerde izleme yapabilirsiniz.Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan.Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'lerden izlenebilecektir.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR