Kayserispor Fenerbahçe izle canlı, FB maçı canlı link

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Alper Ulusoy, VAR hakemi olarak görev yapacak.







Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi Emre Belözoğlu, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia ile özel görüşme yaptı.https://t.co/0q7UuCc4CN



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

Deplasmandaki son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (8G 4B), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1988/89'da yakalayabildi (13 maç). 🟡 pic.twitter.com/Mmj8Mdf6WE



— Sporx (@sporx) May 15, 2021





Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi son durum



Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.



Kayseri'deki maçlar



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.







Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?



Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor

Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.Kayserispor'da Campanharo, Sapunaru'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan sarı - kırmızılı ekipte eşi doğum yapan Aaron Lennon, İngiltere'ye gittiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can, Gökhan, Mesut, Perotti, Sadık sakatlıkları nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Muhar, İlhan Parlak, Muğdat, Henrique, AlibecFenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.