Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, kendi sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.



Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan taraf 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor oldu. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mario Gavranovic ve 65. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 43. dakikada Valentin Rosier'den geldi.



Beşiktaş, 79. dakikada Welinton'un direkt kırmızı kart gördü. Ancak Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal etti. Siyah-beyazlılarda 90+3. dakikada ise Valentin Rosier ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bir önceki turda da Fenerbahçe'yi eleyen Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Beşiktaş ise kupaya veda etti.



ÖNDER KARAVELİ DEĞİŞİKLİK YAPMADI



Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.



Siyah-beyazlı takım, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı.



LARIN VE RIDVAN KADRODA



Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve sonrasında sakatlık geçiren Cyle Larin, Altay ve Sivasspor maçlarının ardından yeniden kadrodaki yerlerini aldı.



Sakatlıkları yüzünden iki maçı kaçıran siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Larin, 65. dakikada Kenan'ın yerine oyuna dahil olurken, Rıdvan Yılmaz ise 71. dakikada Umut Meraş'ın yerine oyuna girdi.



KAYSERİSPOR'DAN ERKEN GOL



Mücadelede ilk gol 6. dakikada konuk ekip Kayserispor'dan geldi. Bu dakikada ceza yayında topla buluşan Gavranovic, Montero'dan sıyrıldı ve şutunda Ersin'in solundan topu ağlarla buluştu.



Kalesinde golü görmesinin ardından rakip yarı alan yerleşmeye çalışan Beşiktaş ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Siyah-beyazlılarda 11. dakikada Ghezzal'in şutunu kaleci Cenk Gönen kurtardı.



ALEX'İN KAFASI CENK'TE KALDI



23. dakikada gelişen Bşeiktaş atağında sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında top kaleci Cenk'te kaldı.



28. dakikada bu kez Kayserispor etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Onur Bulut'un vuruşu üstten dışarıya gitti.



KAYSERİSPOR KALESİNDE KARAMBOL



30. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı serbet vuruşu Kayserispor savunması karşıladı. Devam eden pozisyonda Bathsuayi'nin vuruşu savunmaya da çarptı ve Atiba'nın önünde kaldı. Atiba'nın vuruşunu kaleci Cenk çıkarken, Kanadalı futbolcu topu tamamlamak istedi ancak Cenk topu kontrol etti. Hakem Halil Umut Meler de Atiba'nın Cenk'e faul yaptığını işaret etti.



BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI



Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'in pasını alan Batshuayi'ye savunma vuruş izni vermedi. Belçikalı futbolcunun arkasındaki Alex Teixeira'nın önünde kalan topa Alex vurdu ancak savunma yine araya girdi. Beşiktaş bu pozisyonda bir penaltı itirazında da bulundu ancak hakem Halil Umut Meler oyunu sürdürdü.



BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ



37. dakikada Beşiktaş, ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın düşürülmesiyle çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e itiraz etti ancak Meler'in kararı değişmedi. Serbest vuruşu kullanan Ghezzal'in vuruşu barajdan geri döndü.



DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİK



Beşiktaş, 43. dakikada Rosier ile eşitliği yakaladı. Beşiktaş atağında ceza sahasında penaltı noktasında Atiba'nın pasıyla topla buluşan Valentin Rosier, durumu 1-1'e getirdi.



İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.



BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI



Beşiktaş, ikinci yarıya baskılı başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlılar önce 48. dakikada Batshuayi ile gole yaklaştı. Belçikalı futbolcunun vuruşunda Cenk topu çelmeyi başardı. Beşiktaş'ta 49. dakikada Ghezzal'in ceza sahası dışından etkili vuruşunu ise yine kaleci Cenk çıkardı.



KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ



Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki baskısı sonuç vermezken, gol Kayserispor'dan geldi. Sol kanattan Carole'nin yerden ortasında Miguel Cardoso ceza sahasından vuruş yaparak Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi.



BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERMEK İSTEDİ!



Beşiktaş, Kayserispor'un golüne hemen cevap vermek isterken kaleci Cenk Gönen'e takıldı. 68. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Cenk gole izin vermedi.



BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI



Beşiktaş, 76. dakikada bu kez Güven Yalçın ile gole çok yaklaştı. Kayserispor savunmasından seken topta ceza sahası yayından şutunu çeken Güven'in vuruşu dışarıya gitti.



WELINTON ATILDI, İPTAL EDİLDİ



Beşiktaş'ta Welinton, 79. dakikada kırmızı kart gördü. Savunmanın arkasına sarkan Gavranovic'i faulle durduran Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gördü. Ancak hakem Halil Umut Meler daha sonra, pozisyonu VAR'da izledi ve kırmızı kartı iptal etti.



BU KEZ ROSIER ATILDI



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



BATSHUAYI NET FIRSATTAN YARARLANAMADI!



Beşiktaş, 90+6. dakikada Batshuayi ile net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahasında boş pozisyonda kalan Belçikalı istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Cenk'te kaldı.



Karşılaşmanın kalan dakikaların gol olmadı ve Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.





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