Kayserispor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link

Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbi maça hazır olacak. Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan futbolcu, tedavi ve çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ağrısı sebebiyle MR çektirdi. Çok ciddi bir durumu olmayan Dzeko'nun, arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Takım için büyük önemi olan Dzeko, sistemin de en önemli parçası. Hava topları ve golcülüğünün yanı sıra oyun kurucu özelliği de bulunuyor. Bu yüzden teknik heyet, futbolcunun yokluğuna çözüm arıyor. Kayserispor karşısında bugün yıldız futbolcunun yokluğunda Batshuayi'nin oynaması beklenirken, Umut Nayir ihtimali de söz konusu... Fiziksel olarak Dzeko ve Umut benzer özelliklere sahip. Bu nedenle Boşnak oyuncunun yokluğunda bu alternatifin de masada olduğu ifade edildi. Son kararın maç saatinde verileceği ifade edildi.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi sarı kart görmemesi konusunda uyardı. Sarı-Lacivertliler'de Galatasaray derbisi öncesinde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Kayserispor karşısında sarı kart görürse derbide cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncusunu da kart görmemeleri için uyardı. Kartal'ın özellikle İrfan'ı, "Galatasaray derbisinde sen bana lazımsın. Sinirlerine hakim ol, sarı kart görme. Saha içinde sakin ol" diyerek uyardığı belirtildi.Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor. Kayserispor ise topladığı 29 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, ThiamLivakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, BatshuayiFenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye fırsat doğdu. Edin Dzeko'nun ağrıları nedeniyle oynamayacağı Kayserispor maçında forma Michy Batshuayi'ye geçiyor. İstediği kadar şans bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı golcü, bugün ilk 11'de sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Milli takımı ile EURO 2024'e gitme planları yapan 30 yaşındaki oyuncuyla teknik heyet de görüşerek oyun planıyla ilgili de bilgi verdi. Batshuayi, sahanın her yerinde olacak ve takım arkadaşlarına servislerde de bulunacak. Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını uyardı. Samandıra'da maç öncesi son idman sonrasında takımını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yapan teknik direktör İsmail Kartal, sarı-kırmızılı ekibe karşı işlerinin kolay olmadığını söyledi. Kayserispor'un son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığını vurgulayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz çok formda. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray derbisini kafanızdan silin. Kayseri'de puan kaybetmenin sonuçları ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.