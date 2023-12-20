Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD

Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor rakibini eli boş gönderme peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE









KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER





Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi







FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK









Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.