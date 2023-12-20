Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:21

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD

Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kayserispor, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD
Abone Ol

Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor rakibini eli boş gönderme peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fenerbahçe
Gündem

Diğer Haberler

Okan Buruk'tan iki isme uyarı: 'Sakın!' Galatasaray Okan Buruk'tan iki isme uyarı: "Sakın!"
Beşiktaş'tan Malang Sarr ile görüşme Beşiktaş Beşiktaş'tan Malang Sarr ile görüşme
Galatasaray'ın eski aşkı depreşti: Konstantelias Galatasaray Galatasaray'ın eski aşkı depreşti: Konstantelias
Milot Rashica: 'Sakatlık kabusu bizi bırakmadı' Beşiktaş Milot Rashica: "Sakatlık kabusu bizi bırakmadı"
Nottingham Forest'ta Nuno Santo dönemi Premier Lig Nottingham Forest'ta Nuno Santo dönemi
Miraç Kandili ne zaman? 2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi Gündem Miraç Kandili ne zaman? 2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi
Meler - Belözoğlu: Soyunma odası görüntüleri! Ankaragücü Meler - Belözoğlu: Soyunma odası görüntüleri!
Galatasaray Karagümrük canlı izle şifresiz Bein Sports izle | GS - Karagümrük maçı canlı izle şifresiz HD Gündem Galatasaray Karagümrük canlı izle şifresiz Bein Sports izle | GS - Karagümrük maçı canlı izle şifresiz HD
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma Beşiktaş Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kayserispor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Emre Belözoğlu: "Meler'den 3 kez özür diledim"
3
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
4
Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yapacak bir şey yok!"
5
Elif Elmas için 25 milyon euro!
6
İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
7
Kayserispor'dan flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok