Kayserispor'dan transfer tahtası açıklaması!

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç,dedi.Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe alındığını belirtti. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosyanın artık engel olmaktan çıktığını aktaran Koç, şunları kaydetti: