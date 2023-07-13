Kayserispor'dan Onur Bulut'un avukatıyla ilgili açıklama

Kayserispor, Onur Bulut'un avukatına belge ve bilgi sızdırıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan Onur Bulut'un avukatıyla ilgili açıklama
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13 Temmuz 2023 00:34
Yukatel Kayserispor Kulübü, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Koordinatörü Avukat Sercan Teker'in, Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevimbaş'a belge ve bilgi sızdırdığı iddiasında bulundu.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü ile UÇK'de davamız görülürken dönemin UÇK Koordinatörü Avukat Sercan Teker'i, Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevimbaş'a belge ve bilgi sızdırdığı için TFF'ye şikayet etmiştik. Sosyal medya paylaşımından anlaşılıyor ki Sercan Bey, Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış. Kendilerine hayırlı işler diliyoruz. Kulübümüz bu ilişkiyi yarın savcılığa şikayet ederek HTS kayıtlarının araştırılmasını talep edecektir." ifadelerine yer verildi.

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