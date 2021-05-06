Kayserispor'dan Malatyaspor maçı için suç duyurusu

Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haber; AA
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Kayserispor'dan Malatyaspor maçı için suç duyurusu
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06 Mayıs 2021 20:55
Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.



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