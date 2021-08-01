Kayserispor'dan hücuma Cardoso transferi!

Yukatel Kayserispor, 27 yaşındaki Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; rcdeportivo.es
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Kayserispor'dan hücuma Cardoso transferi!
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01 Ağustos 2021 13:34
Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Miguel Filipe Nunes Cardoso ile anlaşmaya vardı.

Hem kanat hem de forvet mevkiinde oynayan Miguel Cardoso, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atacak ve takıma katılacak.

Miguel Cardoso kimdir?

Tam adı Miguel Filipe Nunes Cardoso. Portekiz'in Lizbon kentinde 19 Haziran 1994'de dünyaya geldi. Portekiz'in Rio Ave, Uniao Madeira, Tondela ve Belenenses takımlarında, İspanya'da Deportivo La Coruna, Rusya'nın Dinamo Moskova ve FK Tambov takımlarında forma giydi. 141 resmi maçta 23 gol atarken, 29 kez sarı kart gördü.

Geçen sezon Portekiz Premier Ligi takımlarından Belenenses'te oynadı. Toplam 34 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Kaynak: Yenidoğanhaber.com


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