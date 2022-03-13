Kayserispor'dan hakem tepkisi: 'Bir çizgi yok!'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, gelecek hafta Fatih Karagümrük ile yapacakları maçtan daha iyi bir skor almayı hedeflediklerini söyledi.



Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını ve güçlü bir ekibe yenildiklerini belirtti.



İlk yarı oyun planlarının neredeyse tamamının tuttuğunu aktaran Aksoy, iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 2 tane çok güzel gol attıklarını ifade etti.



Sonrasında gereksiz bir penaltı yaptıklarına değinen Aksoy, şunları kaydetti:



"Ondan evvel bir pozisyon daha var, ofsayt pozisyonu. Oyun 5-6 dakika durdu, soğudu. Neden bu kadar sürdü ben anlamış değilim, bariz ofsayt. Sonrasında gereksiz bir penaltı, arkadan temas var ama şunu belirteyim maalesef hakemlerin bir çizgisi yok. Benzer pozisyon uzatmada bizim lehimize oldu. Sordum, oyuncum 'temas vardı hocam' dedi. Onu çalmadı. Attamah'a sarı kart, Soner aynı faulü yaptı verilmedi. Bir çizgi yok. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Bu hafta zaten MHK hepimizi şaşırtan bir karar aldı. Kendi camiasında büyük bir sıkıntı var herhalde. Bugün de biz yaşadık maalesef."



İkinci yarı aynı oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Aksoy, "Çok gereksiz 2 gol yedik ama takım gene bir reaksiyon gösterdi. Çıktı mücadele etti. İbrahim'in müthiş şutu maalesef direkten döndü. Son dakika baskı kurmaya çalıştık. Üzgünüz. Önümüzde Karagümrük maçı var. İnşallah orada daha iyi skor elde ederiz. Takımın mücadelesinden, bilhassa ilk yarıdaki oyunundan memnunum." diye konuştu.





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