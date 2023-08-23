Kayserispor'dan haciz cevabı!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferi nedeniyle kulübe haciz gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor'dan haciz cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 15:17
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'nin kulübe haciz gönderdiği iddilarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çamlı, söz konusu haciz iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ali Çamlı'nın sözleri şu şekilde;

"Bu haciz haberini önüme getirdiler, güldüm. Ali Koç'la Kulüpler Birliği toplantısında beraberdik. Böyle bir şeyin Ali Koç ve kulübümüzün arasında olmasının imkanı yok. Taraftarları birbirine kinlendirmesinler. Thiam'dan dolayı bir borcumuz var doğru; yapılandırıp ödüyoruz..."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferindeki ödemeler nedeniyle Kayserispor'a haciz gönderdiği iddia edilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery