Kayserispor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray karşılaşması basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çamlı, takımın Dursun Özbek'in otelinde kalması ve bununla ilgili gelen eleştirilere de cevap verdi. Ali Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik." ifadelerini kullandı.



Ali Çamlı ayrıca, "Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir." sözlerini sarf etti.



Ali Çamlı son olarak, "Biz çok namuslu, hayatı şerefiyle ve namusuyla yaşayan insanlarız. Buraya maç yapmaya geldik. Yenebiliriz, berabere kalabiliriz, yenilebiliriz, bunu sahada çocuklar yapacak. Bu, akılla izah edilir bir şey değil. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem çok ağır söylerim. Kayserispor, bunun test edileceği bir kulüp değil. Kayserispor camiası ve sahada ter döken çocukların hepsi, bu düşünce olanlardan daha şereflidir. Bundan emin olabilir tüm Türkiye." diye konuştu.



FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Fenerbahçe, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Kayserispor'un Dursun Özbek'in otelinde kalması nedeniyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?



Yıllardır Fenerbahçemize uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın sadece küçük bir fragmanını paylaştık. Gerisini siz düşünün! Camiamızı bu ve benzeri hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz!"





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