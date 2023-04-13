Kayserispor'dan Galatasaray maçı açıklaması

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, "Ümraniye maçının ardından aynı tempoyla Galatasaray karşısında da 3 puan alacağız" diye konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan Galatasaray maçı açıklaması
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13 Nisan 2023 18:23
Süper Lig'de 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor'da yönetim kurulu Üyesi İsmail Eğin, açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor karşısında 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Eğin, "Öncesinde Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek elenmiştik. Bu maç bize moral oldu. Yarınki maçta da aynı tempoyla devam etmek istiyoruz. Galatasaray'dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6'yı hak ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Her şeyin en iyisi olsun" diye konuştu.

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