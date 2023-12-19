Kayserispor'dan flaş paylaşım!

Kayserispor, Fenerbahçe maçı öncesi Dimitrios Kolovetsios, Edin Dzeko ve hakem Halil Umut Meler'in yer aldığı bir paylaşım yaptı ve, "Bu yolda hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan flaş paylaşım!
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19 Aralık 2023 20:52
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios, Edin Dzeko ve Halil Umut Meler'in yer aldığı bir görsel paylaştı.

Kayserispor, bu görselde, "Bu yolda hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.



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