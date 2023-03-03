Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Fenerbahçe ile oynayacakları lig karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olduğunu belirten AsBaşkan Koç, futbolun seyirci ile güzel olduğuna vurgu yaptı.



Kayserispor'un hangi takım olursa olsun misafirperver olduğunu kanıtlayan bir ekip olduğunu belirten Koç, "Fenerbahçe'nin seyircisi keşke olsaydı. Futbol kardeşliktir. Zor günler geçiren ülkemizde kavga, gürültü, çirkin sözler yerine azda olsa sosyal hayata dönmek için hep birlikte el ele verip örnek sergileme zamanıdır. Misafirperver bir kulübüz ve Fenerbahçe'yi de iyi ağırlamak görevimizdir." dedi.



Haber: Faruk Aydemir





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