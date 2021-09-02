Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Steven Caulker için operasyon başlattı.



Sarı-Kırmızılılar, İngiliz stoper için Kanarya ile her konuda anlaşmaya vardı. Kayseri, 29 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.



Tecrübeli oyuncu hatırlanacağı üzere temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



