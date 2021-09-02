Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Steven Caulker için harekete geçti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!
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02 Eylül 2021 13:29
Steven Caulker
Steven Caulker
Fenerbahçe
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Steven Caulker için operasyon başlattı.

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz stoper için Kanarya ile her konuda anlaşmaya vardı. Kayseri, 29 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.

Tecrübeli oyuncu hatırlanacağı üzere temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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