Kayserispor'dan borç ve transfer tahtası açıklaması

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçici bir görev üstlenmediğini, kulübe kalıcı başarılar kazandırmak için burada olduğunu belirten Açıkalın, disiplin cezası ve transfer yasağına dair süreci değerlendirdi.



Yasağa Engel Olan Borç 1 Milyon 600 Bin Euro



Açıkalın, "Disiplin cezası ve sonuçlanacak dosyalarla ilgili süreç Haziran ayına kadar tamamlanacak. Transfer tahtasının açılması için gerekli olan tutar 1 milyon 600 bin Euro civarında. Ancak bu rakam toplam borç değil, transfer yasağına engel olan borçtur. Maaşlarla ilgili şimdilik bir sıkıntı öngörmüyoruz. Önceki borçlarla karşılaştırıldığında mevcut borcun daha düşük olduğunu söyleyebilirim" dedi.



"Ali Başkana Teşekkür Ederiz"



Açıkalın, kulübün eski başkanı Ali Başkan'a da teşekkür ederek, "Burada kalmanın hayırlı olacağını düşündüm ve kalmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.



"Teknik kadro değişikliği yok"



Teknik kadroyla ilgili herhangi bir değişiklik düşünmediklerini vurgulayan Başkan Açıkalın, "Şu anda iki önemli maçımız var: Bodrumspor ve Samsunspor maçları. Bu maçları hedefimizden sapmadan atlatmamız gerekiyor. Teknik kadro değişikliğinin doğru olmayacağına inanıyoruz ve hocamızla devam ediyoruz" dedi.



"Deprem Bölgesindeki Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz"



Kendisine yönelik iddialara da yanıt veren Açıkalın, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerde bulunduğunu, ancak bunun farklı durumla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Açıkalın, "Babamdan ve dedemden gelen bir müteahhitlik geçmişim var. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Kimseye haksızlık yapmadan işimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Basın toplantısında hem sportif hem de mali konularla ilgili önemli mesajlar veren Başkan Açıkalın, kulüp hedeflerine ulaşmak için kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini belirtti. (Haber: Faruk Aydemir)



