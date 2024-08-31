Kayserispor'dan bir puan yorumu!

Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, planlarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Sütlü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuncuları tebrik eden Sütlü, "Sezon başından beri süregelen planlarımız doğrultusunda oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Maçın son çeyreğinde kondisyon olarak düştüğümüzü çok bariz fark ettik. Rakibin duran toplardaki üstünlüğünü de biliyorduk. Buna göre çalışmalarımızı yaptık." dedi.



Sütlü, maçtan aldıkları 1 puana bir yandan sevindiklerini bir yandan çok da mutlu olmadıklarını aktardı.





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