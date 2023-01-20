Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Beşiktaş alarmı verildi.



Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını belirterek, "Beşiktaş moralsiz, biz moralliyiz. Evimizde oynayacağımız maçta geçit vermeyeceğiz. 3 puan Beşiktaş'ın değil, Kayserispor'un olacak." dedi.



Kara bulutları üzerinden atan ve haftalar sonra galibiyet alarak kendine gelen Yukatel Kayserispor, Ligde ilk yarılar itibarıyla son 5 sezonun en iyi grafiğini çizdi. Transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamadıklarını anımsatan Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, her şeye rağmen başarılı bir takım ortaya çıkardıklarını söyledi.



"BEŞİKTAŞ'TAN İYİYİZ"



Pazar günü Kayseri'de RHG EnerTürkEnerji Stadında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor'da hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. As başkan Koç, Beşiktaş'tan dahi iyi durumda olduklarını belirterek, "Beşiktaş fazla heveslenmesin bu maçı kaybetmeyeceğiz. Biz Beşiktaş'tan daha iyiyiz" dedi.



Pazar günü Kayseri'de RHG EnerTürkEnerji Stadında oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Beşiktaş mücadelesi 16.00'da başlayacak.



HABER: Faruk AYDEMİR





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