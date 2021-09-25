Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un altyapısında forma giyen genç futbolcuyu transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer
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25 Eylül 2021 12:15
Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu.

Hayrullah Erkip transferinin ardından "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, sol kanatta görev yapıyor.


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