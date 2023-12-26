Kayserispor'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza atıyor

Kayserispor ile alacakları sebebiyle yollarını ayıran Olivier Kemen'in yeni takımı belli oluyor.



Kayserispor TV'de yer alan habere göre; Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüşüp anlaştıktan sonra sözleşmesini fesheden Olivier Kemen İstanbul ekibiyle anlaştı.



Haberde 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.





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