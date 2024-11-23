Kayserispor'dan Ali Koç ve Fenerbahçe için açıklama!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor, bu mücadele öncesi bir açıklama yaptı.



Kayserispor, kulübün borcuyla ilgili sosyal medyadaki iddialara cevap verdi.



Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:



"Yapı Kredi Bankası ile Kayserispor arasındaki hukuki durum hususunda değişik kanallarda farklı açıklamalar yapılmış olup konunun kamuoyu tarafından anlaşılabilmesi için kulübümüzün işbu açıklamada bulunulması zarureti hasıl olmuştur.



Alacak temliki ile alacaklı, mevcut bir alacağını üçüncü şahsa devir etmekte ve bu devir sonucunda devralan devreden yerine geçerek söz konusu alacağın tahsili için borçluya müracaat hakkına sahip olmaktadır.



Önceki başkan Berna Gözbaşı'nın kulübümüzden olan alacakları ve bu alacaklara karşılık olarak kulübümüzün TFF nezdindeki hak ve alacaklarının Berna Gözbaşı lehine temliki hususu ve yine bu husustaki mevcut hukuki ihtilaflar kamuoyunun malumudur.



Mevcut hukuki ihtilaflardan bağımsız olarak hukuken üzerinde tartışma bulunan temlik konusu kulübümüze ait hak ve alacaklar Berna Gözbaşı tarafından bilahare Yapı Kredi Bankasına temlik edilmiştir. Bu şekilde Yapı Kredi bankası Berna Gözbaşı yerine geçerek temlik konusu haklar üzerinde kulübümüzden alacaklı statüsüne erişmiştir.



Bugün itibariyle üzerinde hukuki tartışma bulunan kulübümüze ait söz konusu hak ve alacakların temlik lehdarı ve alacaklısı Yapı Kredi Bankasıdır. Yani kulübümüzden alacaklı statüsünde bulunan Yapı Kredi bankasıdır.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, önceki Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait şirketlerin muhasebe verilerine son derece hakim olduğu yaptığı açıklamadan anlaşılmaktadır. Kamuoyunun da malumu olan alacakların varlığı veya yokluğuna ilişkin ihtilafın tarafları Berna Gözbaşı ve Kayserispor Kulübü'dür, Ali Koç bu konunun tarafı değildir. Hukuk nezdinde çözüm bekleyen bir konu hakkında taraf olmayan üçüncü kişilerin görüş bildirmesi tam olarak Ali Koç'un şikayet ettiği ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yaptığı açıklamanın arkasındaki gerçek sebeptir.



Maddi gerçek bu kadar yalın ve basit olup bu şekildedir. Herkesin basitçe görüp anlayabileceği bu hususu anlatma gayreti ile boşuna ve nafile bir çabaya gerek bulunmamaktadır. Berna Gözbaşı'ya hukuken tartışmalı şekilde devir ve



temlik olunan kulübümüze ait hak ve alacaklarının üzerinde Yapı Kredi Bankasının her türlü tasarruf yetkisine haiz olduğunun bilinmesi gerektiğini saygı ile arz ederiz."



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor'un Yapı Kredi Bankasına borçlanmasına ilişkin sosyal medyada oluşturulan gündeme dair açıklamada bulundu.



Oluşturulan suni gündemden rahatsızlık duyduğunu belirten Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor Kulübünün mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibarettir. Ancak konu çarpıtılarak kasten ve sistematik bir şekilde şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum banka ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankasına herhangi bir borcu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Söz konusu borcun, eski Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi bulunduğu şirkete ait olduğunu aktaran Koç, "Söz konusu borç, 2022 yılı ve öncesinde Sayın Berna Gözbaşı'nın hem kendisi hem de şirketi üzerinden kulübünün nakit ihtiyacına destek olmak için yarattığı kaynak ile ilgilidir. Kendisi, kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak için yarattığı bu kaynak karşılığında Kayserispor Kulübünden TFF gelirlerinin temliğini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu şirketin 2022 yılında finansal sıkıntıya girdiğini kaydeden Koç, ifadelerini şöyle tamamladı:



"Şirket, Kasım 2022'de pek çok şirketin de yaptığı gibi kredi borçlarının finansal yeniden yapılandırma kapsamında vadeye yayarak ödemek için bankalara başvurmuştur. Toplam 15 bankanın oluşturduğu konsorsiyumda Yapı Kredi Bankası süreci yönetmekten sorumlu banka olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda TFF'den gelen gelirler, sorumlu banka sıfatı ile Yapı Kredi Bankası tarafından konsorsiyumdaki diğer bankalara dağıtılmaktadır. Özetle Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankası ile doğrudan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Konuyu kasten bu noktaya taşıyan odakların amacı ve niyeti ortadadır."



