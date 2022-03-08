Kayserispor'dan Alanyaspor mağlubiyeti yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, bu maçı iyi analiz edip İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.



Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri gibi bir maç oynayamadıklarını belirterek, Alanyaspor'u tebrik etti.



Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarını anımsatan Aksoy, "Bilhassa içeride oynadığımız maçlardaki o diriliğimizi maalesef ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtamadık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon vermemeye çalıştık. Nitekim onu da becerdiğimizi düşünüyorum. Dışarıdan birkaç şutları vardı. 1-0 öne geçtik, çok güzel bir organizasyonla. Maalesef 1-0'ı koruyamadık." diye konuştu.



"İlk yarıyı 1-0 önde bitirebilseydik ikinci yarıda değişik bir maç izleyebilirdik." diyen Aksoy, şunları kaydetti:



"Maalesef 1-1 oldu. İkinci yarı ortada bir maçtı. Alanyaspor daha baskındı. İkinci topları kazanmakta zorlandık. Net olmayan toplara genelde Alanyaspor sahip oldu. Bu da işte yorgunluğun belki belirtisi. Ona rağmen 82-83'üncü dakikaya kadar birkaç pozisyon vermemize rağmen gol yemedik. Kontratakları maalesef çok acemice harcadık. Alanyaspor da top kaybına uğradı. Zorladık, iyi kontrataklar yakaladık ama maalesef bir türlü pozisyon üretemedik. İkinci golü yedik. Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor'a hazırlanmamız gerekiyor. Doğru kararları vermemiz gerekiyor. Alanyaspor'u tebrik etmek lazım."





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