Kayserispor'da transfer için özel operasyon

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, ekonomik sorunlarla adeta savaş veriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da transfer için özel operasyon
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14 Ocak 2022 14:16
Yukatel Kayserispor'un fedakar başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağını ortadan kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor.

2018 yılında Akhisar Belediyespor'dan dönemin başkanı Erol Bedir tarafından 1,6 Milyon Euro'ya Kayserispor'da transfer edilen Douglao nedeniyle transfer yasağı alan sarı kırmızılı kulüp bu sorunu ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyor. Başkan Berna Gözbaşı'nın gayretleri korkunç rakam ödenerek transfer yasağı ortadan kaldırıldı ama 5 dakika sonra yine yasak geldi.

Ödemelerin kur farkı ortaya çıkınca bu kez Başkan Gözbaşı nefes bile almadan bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Transfer yasağını kendi gayretleri ile ortadan kaldıran Başkan Gözbaşı, yeni transferlerin imza atması için kur farkını da ödeyerek yasağı yeniden kaldırmak için zamanla yarışıyor.

Konu hakkında kısa ve öz açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "İnanın zamanla yarışıyorum. Sorun bitmiyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Transfer tahtasını açtırdım ama kur farkı nedeniyle 2. Kez yasak geldi. Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. İnanılmaz rakamlar ile karşı karşıya kaldım" dedi.

Haber: Faruk Aydemir

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