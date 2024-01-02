Kayserispor'da skandal Mame Thiam hikayesi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan olay sözler... Transfer tahtasını açmak adına görüşmeler yapmaya başlayan Çamlı, skandal bir konuyla karşılaştıklarını duyurdu.



"Mame Thiam'ın menajerinin, 220 bin euro alacağı vardı. Konuştuk, bir rakamda anlaştık. Birkaç gün sonra kulübe ihtarname geldi" diyen Çamlı, "Thiam transferinden alacağım olan 195 bin euro'nun tarafıma ödenmesi, ödenmediği takdirde transfer yasağı ile ilgili işlem başlatılacak yazıyor. Menajeri Saffet Bey'i aradım, 'Thiam'ın menajeri sen misin, bu mu?' dedim. 'O kim, ben tanımıyorum bile' dedi. Thiam'a soruyorum, tanımıyor. İşte bu kulüpler, böyle batıyor. Sonra bir baktım sözleşmeye, 'Thiam transferinde danışmanlık ücreti 195 bin euro' yazıyor. Ne danıştıysak artık, ülkeyi yönetiyoruz herhalde" açıklamasında bulundu.



Ekonomik açıdan zor günler geçiren Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde takımın önemli oyuncularından Oliver Kemen de ayrılmıştı. Yaşanan ödeme sorunlarından dolayı bazı futbolcuların daha kulübe ihtar çektikleri belirtildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU