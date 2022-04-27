Kayserispor'da Recep Uçar sesleri

Spor Toto Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kayserispor'da değişim rüzgarları esiyor.



Ligde iyi gittiği dönemde dahi taraftarların tepkisini çeken Hikmet Karaman'ın puan tablosunda ilk 10 hedefinin dışında kalması, yönetimi yeni sezon öncesi değerlendirme kararı almaya itti.



Trabzonspor'la kupa rivanşı oynayacak olan Kayserispor'un elenmesi halinde Karaman ve ekibiyle yolların kesin olarak ayrılacağı ifade ediliyor. İç Anadolu ekibinin yeni sezon için ise Ümraniyespor'da Süper Lig'e çıkmak üzere olan Recep Uçar'ı gündemine aldığı belirtildi.



Son günlerde ortaya çıkan Uçar iddiaları hakkında yönetimin herhangi bir açıklama yapmamasının da Hikmet Karaman'ı rahatsız ettiği belirtildi.





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