Kayserispor'da Recep Uçar sesleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un, Türkiye Kupası'ndan elenmesi durumunda teknik direktörlüğe Hikmet Karaman yerine Recep Uçar'ı getirmek istediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor'da Recep Uçar sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2022 16:37
Spor Toto Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kayserispor'da değişim rüzgarları esiyor.

Ligde iyi gittiği dönemde dahi taraftarların tepkisini çeken Hikmet Karaman'ın puan tablosunda ilk 10 hedefinin dışında kalması, yönetimi yeni sezon öncesi değerlendirme kararı almaya itti.

Trabzonspor'la kupa rivanşı oynayacak olan Kayserispor'un elenmesi halinde Karaman ve ekibiyle yolların kesin olarak ayrılacağı ifade ediliyor. İç Anadolu ekibinin yeni sezon için ise Ümraniyespor'da Süper Lig'e çıkmak üzere olan Recep Uçar'ı gündemine aldığı belirtildi.

Son günlerde ortaya çıkan Uçar iddiaları hakkında yönetimin herhangi bir açıklama yapmamasının da Hikmet Karaman'ı rahatsız ettiği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ