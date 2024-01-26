Kayserispor'da Recep Uçar gitti, Burak Yılmaz geliyor!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi.



Lig ve kupa dahil olmak üzere çıktığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.



Kayserispor yönetiminin bugün idman sonrası hocayla görüşüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



BURAK YILMAZ İLE ANLAŞTI



Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin teknik direktörülük görevi için son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'la anlaştığı ve takımın başına getirmeye hazırlandığı ifade edildi.



BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyazlılarla 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.



