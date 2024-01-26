Kayserispor'da Recep Uçar gitti, Burak Yılmaz geliyor!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Öte yandan Kayserispor, teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz'la anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Recep Uçar gitti, Burak Yılmaz geliyor!
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26 Ocak 2024 22:47
Son güncelleme 26 Ocak 2024 23:26
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi. 

Lig ve kupa dahil olmak üzere çıktığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Kayserispor yönetiminin bugün idman sonrası hocayla görüşüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

BURAK YILMAZ İLE ANLAŞTI

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin teknik direktörülük görevi için son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'la anlaştığı ve takımın başına getirmeye hazırlandığı ifade edildi.

BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyazlılarla 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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