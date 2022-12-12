Kayserispor'da Onur Bulut gelişmesi

Yukatel Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım'a yükselen Onur Bulut, kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti.
İsmi özellikle "dört büyük" kulüple anılan Onur için kulübü Kayserispor devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.
İsmi özellikle "dört büyük" kulüple anılan Onur için kulübü Kayserispor devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.