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Kayserispor'da Onur Bulut gelişmesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Onur Bulut gelişmesi
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12 Aralık 2022 11:36
Yukatel Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım'a yükselen Onur Bulut, kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti.

İsmi özellikle "dört büyük" kulüple anılan Onur için kulübü Kayserispor devreye girdi.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi. 

 
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