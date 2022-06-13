Kayserispor'da Ömer Erdoğan gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un resmi açıklama yaptığı ve 'Anlaşma sağlandı' dediği teknik direktör Ömer Erdoğan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.



Beklenenden farklı istekleri ortaya çıktığı öğrenilen Ömer Erdoğan ile ilgili anlaşmanın büyük olasılıkla yapılmayacağı öğrenildi. Erdoğan ile ortaya çıkan bazı pürüzlerin aşılamadığı ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın artık bu anlaşmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.



Anlaşmanın yüzde 90 olmayacağı artık netlik kazanırken, Ömer Erdoğan'ın Kayserispor'dan inanılmaz transferler istemesi ve mevcut bazı oyuncuları da beğenmemesi anlaşmanın sağlanmamasına etken olduğu belirtildi.



Haber: Faruk Aydemir





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