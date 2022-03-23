Kayserispor'da Okan Buruk kampanyası!

Yukatel Kayserispor taraftarlarının kampanya başlattığı Okan Buruk, Kayserispor sosyal medya hesabını takibe aldı.



Kayseri Yenidoğan'da çıkan habere göre; Başakşehir sonrası hiçbir takımla anlaşmayan Okan Buruk'un adı, Kayserispor'un üst üste aldığı 4. yenilgi sonrası bir kez daha gündem oldu. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Kayserispor'da taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.



Anket başlatan taraftarla Okan Buruk üzerinde yoğunlaştı. Birçok kişi Buruk'a oyverirken, çok az sayıdaki kişi ise farklı teknik direktör ismine oy verdi.





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