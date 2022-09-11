Kayserispor'da Majid Hosseini şoku!

Yukatel Kayserispor'un İranlı defans oyuncusu Majid Hosseini'den kötü haber geldi.
Antalyaspor maçı öncesi Hosseini'nin sağ bacak arka kas grubundan sakatlandığı açıklandı.
Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Majid Hosseini, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için yapılan son hazırlık antrenmanında sağ bacak arka kas grubundan (Sağ Kalf) sakatlanmış olup maç kadrosundan çıkarılmıştır."
Haber: Faruk Aydemir
Antalyaspor maçı öncesi Hosseini'nin sağ bacak arka kas grubundan sakatlandığı açıklandı.
Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Majid Hosseini, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için yapılan son hazırlık antrenmanında sağ bacak arka kas grubundan (Sağ Kalf) sakatlanmış olup maç kadrosundan çıkarılmıştır."
Haber: Faruk Aydemir
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