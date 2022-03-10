Kayserispor'da, Konyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da, Konyaspor mesaisi sürüyor
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10 Mart 2022 18:49
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

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