Kayserispor'da kongre ertelendi

Kayserispor'un olağanüstü kongresi 21 Ekim'e ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da kongre ertelendi
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14 Ekim 2023 15:42
Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde, 7405 sayılı kanuna uygunluk sağlanması için tüzük değişikliği yapılması amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

Ertelenen olağanüstü kongre, 21 Ekim Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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