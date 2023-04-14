Kayserispor'da kırmızı kart itirazı!

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olan Kayserispor, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.Kayserispor'da Mame Thiam, Victor Nelsson'un kendisine son saniyedeki müdahalesinin ardından kırmızı kart bekledi.Mustafa Kürşad Filiz VAR ile görüşmesinin ardından pozisyonun temiz olduğunu belirtti.