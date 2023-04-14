Kayserispor'da kırmızı kart itirazı!

Kayserispor, Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarının uzatma anlarında Victor Nelsson'a kırmızı kart bekledi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR ile görüşmesinin ardından pozisyonun temiz olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'da kırmızı kart itirazı!
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14 Nisan 2023 21:37
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olan Kayserispor, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Kayserispor'da Mame Thiam, Victor Nelsson'un kendisine son saniyedeki müdahalesinin ardından kırmızı kart bekledi.

Mustafa Kürşad Filiz VAR ile görüşmesinin ardından pozisyonun temiz olduğunu belirtti.





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